Stotine hiljada navijača Arsenala prisustvovalo paradi povodom proslave titule prvaka Engleske

Ponosno pokazujući trofej, igrači su mahali publici iz autobusa sa otvorenim krovom dok su kružili oko stadiona Emirejts, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Pridružila im se i ženska ekipa, koja je ranije ove sezone osvojila prvi Fifa Kup šampiona za žene. Pobednička parada dolazi dan nakon što je muška ekipa Arsenala posle penala izgubila u finalu Lige šampiona od Pari Sen Žermena. Zastave su se vijorile, a igrači su podizali uzbuđenje publike, povremeno bacajući šalove Arsenala prema navijačima. Vatromet se mogao čuti uz zvuk vuvuzela. Tokom dana, činilo se da je bilo jako malo uznemiravanja među ogromnom masom.