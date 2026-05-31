IDF: Zauzeli smo stratešku važnu tvrđavu Bofor u Libanu; IRGC: Za 24 sata kroz Ormuz prošlo 28 brodova

Nastavljaju se tenzije na Bliskom istoku. Izraelska vojska saopštila je da je zauzela stratešku važnu tvrđavu Bofor u Libanu koja je, tvrdi, uporište Hezbolaha. Sa druge strane, Iranski Korpus garde islamske revolucije saopštio je da je tokom protekla 24 sata kroz Ormuski moreuz prošlo 28 brodova, uključujući naftne tankere, kontejnerske i druge trgovačke brodove.

13:56 Francuski šef diplomatije traži hitan sastanak SB UN zbog situacije u Libanu Ministrar spoljnih poslova Francuske Žan-Noel Baro zatražio je da se održi "hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija" (SB UN) zbog izraelskih vojnih operacija u Libanu, preneli su danas francuski mediji. "Ništa ne može opravdati produženje (izraelskih) vojnih operacija u Libanu i sve dublju izraelsku okupaciju libanske teritorije", rekao je Baro. Baro je ocenio da je