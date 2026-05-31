Mlada španska nada Rafael Hodar preokretom najboljeg rezultata u karijeri

Španski teniser Rafael Hodar plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa, pošto je u Parizu u osmini finala pobedio sunarodnika Pabla Karenja Bustu sa 3:2 (4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2).

Hodar, koji se nalazi na 29. mestu ATP liste, potvrdio je prednost nad Karenjo Bustom koji je 89. teniser sveta i slavio pobedu posle tri sata i 41 minuta igre. Karenjo Busta je dobio prva dva seta, ali je Hodar u nastavku meča zaigrao angažovanije, uspeo je da dođe do pobede i najvećeg uspeha u karijeri na grend slem turnirima. Hodar će u četvrtfinalu Rolan Garosa igrati protiv pobednika meča između Nemca Aleksandra Zvereva i Holanđanina Jespera de Jonga.