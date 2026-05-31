Nova era u NBA ligi - osam sezona sa osam različitih šampiona

Posle ulaska San Antonio sparsa i Njujork niksa u veliko finale, jasno je da će NBA liga osmu sezonu zaredom dobiti novog šampiona. Period izjednačenosti i neizvesnosti označio je kraj dominacije velikih "dinastija".

Osmu sezonu zaredom u NBA ligi će biti krunisan novi šampion, što je niz bez presedana u modernoj eri takmičenja. Bilo da trofej podignu San Antonio sparsi ili Njujork niksi, biće to osmi različiti tim sa šampionskim prstenom u isto toliko godina. Tako je nastavljen trend koji je počeo nakon što su Golden Stejt voriorsi poslednji put odbranili titulu 2018. Pehar će ovog juna otići ili u San Antonio, prvi put od 2014. i prvi put bez Grega Popoviča na klupi, ili u
