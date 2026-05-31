Paunović: Utakmica za zaborav, moramo da radimo na taktičkoj disciplini

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović izjavio je u Lisabonu da je njegov tim odigrao loš meč protiv Zelenortskih Ostrva i naveo da ekipa mora ozbiljno da radi na taktičkoj disciplini i zrelosti.

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je ranije od selekcije Zelenortskih Ostrva rezultatom 3:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Lisabonu. "Utakmica za zaborav, utakmica gde je rezultat jako bolan. Međutim, ne mogu da kažem da u drugom poluvremenu nismo pokušali sa ofanzivnom strukturom, kada smo imali najbolje šanse - prvo ona stativa koja je mogla da nas usmeri u pravcu u kojem smo želeli da idemo. Potom smo primili drugi gol. Bili smo svesni tranzicije u