Procena štete na nuklearki Zaporožje; Estonija postavila sisteme za praćenje dronova na granici sa Rusijom

Rat u Ukrajini – 1.558. dan. Stručnjaci procenjuju štetu od napada ukrajinskim dronom na turbinsku salu bloka 6 zaporoške nuklearne elektrane. Ruske vojne snage su pokrenule napad na vojne aerodrome, energetske objekte i transportnu infrastrukturu koju koriste ukrajinske oružane snage.

Ukrajina odbacila optužbe Rusije da je napala nuklearnu elektranu u Zaporožju Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine odbacilo je optužbe Rusije o ukrajinskom napadu na nuklearnu elektranu u Zaporožju. U saopštenju objavljenom u subotu uveče se tvrdi da takve optužbe predstavljaju još jedan pokušaj Rusije da odvrati pažnju međunarodne zajednice od, kako se navodi, "nezakonite ruske okupacije" nuklearne elektrane u Zaporožju, preneo je Ukrinform. Navodi se da "ruska