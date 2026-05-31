Sparsi svrgnuli šampiona - San Antonio prvi put bez Grega Popoviča u velikom NBA finalu

Košarkaši San Antonio sparsa šampioni su Zapadne konferencije NBA lige, pošto su u odlučujućoj sedmoj utakmici finalne serije na gostovanju pobedili ekipu Oklahome rezultatom 111:103 (32:25, 24:28, 24:24, 31:26).

Oklahoma je svrgnuta sa trona. Prvi put od 2014. godine i prvi put otkako je završena era legendarnog Grega Popoviča, San Antonio sparsi su šampioni Zapadne konferencije i učesnici velikog NBA finala. Viktor Vembanjama i ekipa otvorili su finalnu seriju pobedom u Oklahoma Sitiju, a na isti način su je i okončali. Tanderi su vodili sa 2:1 i 3:2, bili su nadomak plasmana u još jedno finale, ali dva trijumfa u nizu, uključujući novi "brejk", donela su Sparsima veliki