Svete Trojice ili Duhovi - običaj je da se kuće i crkve ukrašavaju cvećem i grančicama

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici praznuju Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i Silazak Svetog duha na apostole. Praznuje se 50. dan posle Vaskrsa, pa se zove i Pedesetnica. Slavi se tri dana, a crkve su okićene zelenim grančicama i posute travom. Ne posti se i cele sedmice se praznuje, jer je "trapava nedelja".

Silaskom Svetoga Duha na apostole završeno je osnivanje Crkve Hristove. Praznik se naziva Sveta Trojica, Duhovi i Pedesetnica. Praznik se češće Pedesetnica naziva kod Rusa i Grka. Običaj je da se danas kuće i crkve ukrašavaju zelenilom - travom, cvećem i grančicama od kojih se, u toku molitve, u hramovima pletu venčići. Spada u najznačajnije hrišćanske praznike, i proslavlja se tri dana, kao i Božić i Vaskrs. Crkveno praznovanje nastavlja se čitave sedmice, tokom