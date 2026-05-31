Tenzije u Ormuzu rastu – Iran najavio odgovor za svako kršenje pravila plovidbe

Napetost na Bliskom istoku je sve veća, nakon što su Sjedinjene Američke Države raketom pogodile trgovački brod u Omanskom zalivu koji je, kako tvrde, pokušao da probije blokadu iranskih luka. Teheran poručuje da zadržava kontrolu nad Ormuskim moreuzom i upozorava na posledice svakog kršenja pravila plovidbe.

Na jugu Libana nastavljeni su sukobi između izraelske vojske i Hezbolaha. Izraelska avijacija i artiljerija izvele su udare u blizini zamka Bofor, dok su u više naselja izdata upozorenja za evakuaciju stanovništva. Libanski zvaničnici ocenjuju da je reč o ozbiljnoj eskalaciji i pozivaju na hitno primirje. U Pojasu Gaze u jednom od novih izraelskih vazdušnih napada poginula je jedna medicinska sestra, prenose lokalni izvori. Napetost na Bliskom istoku nastavlja da