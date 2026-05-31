DAN MUP-a I DAN POLICIJE - Vučić: Pripadnici policije i MUP-a su stub države, najčasniji poziv za hrabre i odlučne

BEOGRAD - U prisustvu predsednika Aleksandra Vučića, najviših državnih zvaničnika i gostiju iz regiona, svečanom akademijom u Palati Srbija obeleženi su Dan Ministarstva unutrašnjih poslova, i Dan policije.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas na svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije da su pripadnici policije i MUP-a stub države i istakao da je to najčasniji poziv za hrabre i odlučne. "Dragi pripadnici policije i MUP-a, vi ste svakako stub države, i to je bilo od Jakova Nenadovića do danas. U propisu jednom od pre 160 godina stoji: policijski činovnici dužni su prema svakome, bez razlike stanja, biti