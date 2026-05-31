Policija u Prištini: U Obiliću slučaj nezakonitog obavljanja medicinske delatnosti; Preti li i iseljenje Srba iz iste zgrade?…

PRIŠTINA/OBILIĆ - Takozvana kosovska policija saopštila je danas da je u Obiliću prijavljen slučaj nezakonitog obavljanja medicinske delatnosti i proizvodnje i distribucije, kako tvrdi, potencijalno štetnih medicinskih proizvoda.

Prema navodima tzv. kosovske policije, sumnja se da su u jednoj prostoriji objekta bez odgovarajuće dozvole Ministarstva zdravlja pružane medicinske usluge, prenosi Reporteri. O slučaju su obavešteni farmaceutski i zdravstveni inspektorat, koji su u prisustvu nadležnih službi zapečatili prostor i zabranili dalje obavljanje delatnosti, navela je tzv. kosovska policija. Ona je dodala da su u svojstvu osumnjičenih ispitane dve osobe, muškarac i žena, koji su nakon