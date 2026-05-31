Tramp objavio fotografiju na kojoj je njegov lik uklesan u planinu Rašmor; Rezultat kognitivnog testa: Ekstremna inteligencija

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp objavio je ilustraciju generisanu pomoću veštačke inteligencije na kojoj je njegov lik uklesan na planinu Rašmor.

U objavi na platformi Truth Social Tramp je objavio realističan prikaz nacionalnog spomenika planine Rašmor, na kojem su u granitu isklesani portreti američkih predsednika Džordža Vašingtona, Tomasa Džefersona, Teodora Ruzvelta i Abrahama Linkolna, a sa desne strane, dodat je i njegov lik. Planina Rašmor je nacionalni spomenik u Južnoj Dakoti, gde su granitnoj steni isklesani likovi četiri američka predsednika koji simbolizuju formiranje, razvoj i očuvanje