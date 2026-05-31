U dve saobraćajne nesreće u Turskoj poginulo 12 ljudi, povređeno 44

ISTANBUL - Dvanaest ljudi je poginulo, a 44 je povređeno u dve odvojene saobraćajne nesreće u Turskoj u noći između subote i nedelje.

Osam osoba, među kojima je i jedna beba, poginulo je, a 33 je povređeno u nesreći međugradskog autobusa u provinciji Denizli na jugu Turske, objavio je TRT Haber. Autobus je saobraćao od Izmira do Antalije, a nesreća se dogodila na auto-putu Denizli-Ajdin u blizini sela Sarajkoj, gde je, iz još nepoznatih razloga, autobus skrenuo s puta, udario u zaštitnu ogradu i zapalio se. Kola hitne pomoći, spasilačke ekipe i vatrogasci su brzo poslati na mesto nesreće.