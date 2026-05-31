UKRAJINSKA KRIZA Dmitrijev: Evropi je potrebna Rusija da bi preživela; U Zaporožju ubijena grupa plaćenika iz Nemačke i Britanije

MOSKVA/KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.558. dan. Ukrajinski dron pogodio je juče turbinsku salu bloka 6 nuklearne elektrane Zaporožje, saopštila je ruska Uprava postrojenja, a ukrajinske snage izvele su tokom noći napade na Saratovsku rafineriju nafte i na naftnu pumpnu stanicu "Lazarevo" u Kirovskoj oblasti u Rusiji, saopštio je danas Generalštab Oružanih snaga Ukrajine. Grupa plaćenika iz Nemačke i Velike Britanije koji su se borili za ukrajinske oružane snage ubijena je u šumskom pojasu na liniji fronta u

Ukrajinski dron pogodio je juče turbinsku salu bloka 6 nuklearne elektrane Zaporožje, saopštila je ruska Uprava postrojenja. Upozorili su da je to prvi ciljani napad na glavnu opremu nuklearne elektrane i oštećenje zgrade turbine. Stručnjaci su počeli procenu štete, izjavila je direktorka za komunikacije u nuklearki Jevgenija Jašina. “Procena štete je počela, a ona je beznačajna sa stanovišta operativne bezbednosti“, rekla je Jašina, prenela je agencija RIA