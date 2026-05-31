UKRAJINSKA KRIZA: Procena štete na nuklearki Zaporožje; Estonija postavila sisteme za praćenje dronova na granici sa Rusijom

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.558. dan. Stručnjaci procenjuju štetu od napada ukrajinskim dronom na turbinsku salu bloka 6 zaporoške nuklearne elektrane. Ruske vojne snage su pokrenule napad na vojne aerodrome, energetske objekte i transportnu infrastrukturu koju koriste ukrajinske oružane snage.

Ukrajinski dron pogodio je juče turbinsku salu bloka 6 nuklearne elektrane Zaporožje, saopštila je ruska Uprava postrojenja. Upozorili su da je to prvi ciljani napad na glavnu opremu nuklearne elektrane i oštećenje zgrade turbine. Stručnjaci su počeli procenu štete, izjavila je direktorka za komunikacije u nuklearki Jevgenija Jašina. “Procena štete je počela, a ona je beznačajna sa stanovišta operativne bezbednosti“, rekla je Jašina, prenela je agencija RIA