Vlada produžila odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate još nedelju dana

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
BEOGRAD - Vlada Srbije produžila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna i do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar, objavljeno je u Službenom glasniku.

Vlada Srbije donela je 14. maja odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Ta odluka je važila do kraja maja.
