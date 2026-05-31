Trump kaže da Iran pristaje na garancije o nuklearnom programu; SAD navodno nudi 'stroži' mirovni prijedlog

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je Iran pružio garanciej da neće razvijati nuklearno oružje, ustvrdivši da se Washington približava "vrlo dobrom dogovoru" o okončanju tromjesečnog rata s Teheranom.

Trumpovi komentari, izneseni u intervjuu za Fox News emitiranom 30. maja, došli su usred izvještaja da su američki zvaničnici poslali stroži mirovni prijedlog u Teheran. Visoki savjetnik iranskog vrhovnog vođe, u međuvremenu, optužio je Trumpa da je "treći put izdao diplomatiju" i postavio ono što je nazvao "pretjeranim zahtjevima" u pregovorima. Prepucavanje naglašava poteškoće s kojima se američka administracija susreće dok nastoji okončati sukob koji je uzburkao