Beogradski vodovod: Sutra radovi na Savskom vencu, delu Čukarice i u opštini Grocka

Javno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija najavilo je za sutra, 1. juna radove na vodovodnoj mreži na Savskom vencu, radove „Elektrodistribucije Srbije” zbog čega će deo Čukarice biti bez vode, te ispiranje mreže u Grockoj.

U opštini Savski venac, sutra, od 8.00 do 17.00 bez vode će ostati potrošači u Karađorđevoj, od Koče Popovića do Kameničke ulice, i Kameničkoj, od Karađorđeve do Ulice Gavrila Principa. Beogradskog vodovoda” izvodiće radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Grocka, od ponedeljka do četvrtka. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, od 22.00 do 6.00, u noći 1. na 2. jun imaće građani u naselju Vinča, na potezu Vinča – Leštane To isto je