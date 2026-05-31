Fudbaler Pari Sen Žermena Hviča Kvarachelija najbolji igrač Lige šampiona

Fudbaler Pari Sen Žermena Hviča Kvarachelija proglašen je danas za najboljeg igrača Lige šampiona za sezonu 2025/26.

Kvarchelija je na 16 odigranih utakmica u Ligi šampiona ove sezone upisao 10 golova i sedam asistencija, čime je pomogao Pari Sen Žermenu da odbrani titulu klupskog prvaka Evrope. Pari Sen Žermen je u subotu odbranio titulu u Ligi šampiona, pošto je u finalu u Budimpešti, posle boljeg izvođenja penala, pobedio Arsenal 4:3, nakon što je posle regularnog dela i produžetaka bilo 1:1.