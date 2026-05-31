Vremenska prognoza za ponedeljak, 1. jun: Toplo i nestabilno sa kišom i jakim vetrom

Vreme u Srbiji će sutra biti toplo i nestabilno, sa naoblačenjem, pljuskovima sa grmljavinom i vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ).

RHMZ je izdao upozorenje koje traje od 1. do 4. juna na pljuskove sa grmljavinom, grad i veće padavine, za područje cele Srbije. Sutra ujutru očekuje se naoblačenje na severu, a tokom dana i u ostatku zemlje, dok su lokalno mogući grmljavina, grad i jak vetar. Najniža temperatura biće od 11 stepeni do 19, a najviša dnevna od 23 na severozapadu do 31 stepen na jugoistoku zemlje. Vreme u Beogradu će sutra biti toplo i nestabilno, gde se nakon sunčanog jutra pre podne