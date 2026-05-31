Aleksandra Krunić i Ana Danilina u četvrtfinalu Rolan Garosa

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina pobedile su u osmini finala Rolan Garosa u ženskom dublu Ukrajinke Anhelinu Kalininu i Dajanu Jastremsku rezutlatom 6:4, 6:4.

Krunić i Danilina su poediel nakon 91 minuta igre. Drugi nosioci će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča Perez, Shurs – Hadad Maja, Samsonova. Nakon što su u uvodna tri gema dublovi bili sigurni na svoj servis, Ukrajinke su napravile dva brejka u vezanim gemovima, ali nisu mogli da „potvrde“ nijedan, pa su ih Krunić i Danilina sprečile da steknu prednost koristeći svoje prve brejk prilike. Isto su uradile i u devetom gemu, napravile brejk za 5:4 i potom