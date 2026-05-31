Kvarachelija najbolji igrač Lige šampiona!

UEFA je zvanično proglasila Hviču Kvaracheliju za najboljeg fudbalera Lige šampiona za minulu sezonu.

Sjajni napadač Pari Sen Žermena je je bio apsolutni arhitekta evropskog uspeha Svetaca. Kvarachelija je iza sebe ostavio neverovatnu sezonu na evropskoj sceni. Na 16 odigranih utakmica ostvario je neverovatan učinak od 10 golova i 6 asistencija, što potvrđuje i podatak da je rešavao sve same velikane na putu do finala. Podsetimo, on je stigao u Pariz iz Napolija na zimu prošle godine i za to vreme uspeo da osvoji dve titule u Francuskoj, ali i dve Lige šampiona.