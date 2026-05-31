NBA će imati novog šampiona, San Antonio srušio Oklahomu

Sjajnom timskom igrom San Antonio slavio u majstorici protiv Oklahome - 111:103, za plasman u veliko finale NBA lige.

NBA liga će dobiti novog šampiona, sa Njujork Niksima će se za titulu boriti San Antonio. Ekipa koju sa klupe predvodi Mič Džonson odigrala je sjajan meč, kontrolisala je igru i rezultat i na kraju odbila sve nalete sada već bivšeg šampiona Oklahome. U finalu Zapadne konferencije NBA lige sve je stalo u jednu utakmicu. Oklahoma je imala prednost domaćeg terena, ali je San Antonio bolje počeo meč u „Pejkom centru“. Ekipa koja je osvojila titulu poslednji put 2023.