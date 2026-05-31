Copy Liga šampiona, paste KONKAKAF, meksički "Old money" osvojio kontinent!

Fudbaleri Deportivo Toluke osvojili su KONKAKAF Ligu šampiona po treći put u istoriji, pošto su u finalu u noći između subote i nedelje savladali meksički Tigres UANL posle izvođenja jedanaesteraca rezultatom 6:5, nakon što je posle produžetaka bilo 1:1.

Junak trijumfa domaćeg tima bio je golman Luis Garsija, koji je u odlučujućem trenutku odbranio penal Huanu Hoseu Purati i doneo Toluki prvu titulu u ovom takmičenju još od 2003. godine. Garsija je bio jedan od najzaslužnijih za osvajanje trofeja, pošto je tokom regularnog dela i produžetaka sa nekoliko izvanrednih intervencija sačuvao svoj tim u meču. Posebno se istakla njegova dvostruka odbrana pred kraj regularnog toka utakmice, kada je najpre zaustavio udarac