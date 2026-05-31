Markinjos opet podigao "ušati pehar": "Osvojiti drugi put je još teže"

Kapiten fudbalera Pari Sen Žermena Markinjos rekao je da je ekipa ostvarila nevrovatan uspeh, nakon što je odbranila titulu u Ligi šampiona, pobedom protiv Arsenala u finalu posle izvođenja jedanaesteraca. "Ovo je neverovatno, dve uzastopne titule.

Od prvog dana ove sezone trener (Luis Enrike) rekao je da je teško osvojiti, a osvojiti drugi put je još teže. Zbog toga smo svi morali da radimo naporno. Takav je mentalitet ekipe", rekao je Markinjos. Fudbaleri Pari Sen Žermena odbranili su titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu Lige šampiona u Budimpešti posle izvođenja jedanaesteraca pobedili Arsenal 4:3, nakon što je posle regularnog dela i produžetaka bilo nerešeno 1:1. Na "Puškaš Areni", Arsenal je poveo