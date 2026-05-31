Paunović: "Meč za zaborav, ali ne treba praviti buku"

Selektor fudbalera Srbije Veljko Paunović smatra da je poraz od Zelenortskih Ostrva za zaborav. "Orlovi" su danas u Lisabonu doživeli ubedljiv poraz rezultatom 3:0, a Paunović očekuje da njegovi igrači izvuku pouke. "Svakako da je ovo bila utakmica za zaborav.

Rezultat je jako bolan. U drugom poluvremenu kad smo najbolje stajali na terenu, pogodili stativu i meč mogli da okrenemo u smer koji nama odgovara, primili smo drugi gol i više nismo mogli da se vratimo u igru. Zelenortska Ostrva su jako dobra u tranziciji. Pokušali smo da sa ofanzivnom postavkom u nastavku promenimo situaciju na terenu, krenuli smo u napad, izgubili strukturu na terenu i protivnik je sa dva gola rešio meč. Igrači su dali sve od sebe, nastavićemo