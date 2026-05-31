Španija ima novog Rafu o kome priča svet, Zverev mu stoji na putu do polufinala!

Španski teniser Rafael Hodar plasirao se danas u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Francuske u Parizu, pošto je pobedio sunarodnika Pabla Karenja Bustu posle pet setova sa 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Ovaj 19-godišnji teniser se plasirao u svoje prvo grend slem četvrtfinale posle borbe koja je trajala tri sata i 41 minut. Pobedom protiv Karenja Buste, Hodar je postao peti teniser u ovom veku koji je stigao do četvrtfinala na svom debiju na grend slem turnirima, posle Huana Karlosa Ferera, Martina Verkerka, Rafaela Nadala, Janika Sinera i Holgera Runea. Nakon što je izgubio prva dva seta, Hodar je uspeo da preokrene meč u svoju korist. "Trudio sam se da ne žurim