Golman Pari Sen Žermena Matvej Safonov postao je prvi ruski fudbaler u istoriji koji je dva puta osvojio Ligu šampiona.Inao je posle svega reči i za svoje kritičare.

PSŽ je u subotu u Budimpešti pobedio engleski Arsenal na penale u finalu i osvojio Ligu šampiona drugu godinu zaredom. Safonov je odigrao ceo meč. Inače je Marina, supruga ruskog golmana Matveja Safonova, ponela rusku zastavu na teren na stadionu u Budimpešti nakon finala Lige šampiona. Pre godinu dana je takođe osvojio Ligu šampiona sa PSŽ-om, gde je sedeo na klupi u finalu protiv italijanskog Intera (5-0). Safonov je takođe dva puta osvojio francusko prvenstvo sa