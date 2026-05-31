Senzacija: Marta ispratila Igu iz Pariza na rođendan!

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk eliminisala je četvorostruku pobednicu Rolan Garosa Igu Švjontek pobedom rezultatom 2:0 (7:5, 6:1) i tako stigla do prvog četvrtfinala u Parizu u karijeri.

Trenutno 15. igračica sveta je do pobede nad trećom na VTA listi Poljakinjom stigla za sat i 40 minuta. Švjontek je u prvom setu kod vođstva 5:4 servirala za set, ali je zatim izgubila tri vezana gema u nizu, pa je Kostjuk povela. Poljakinja je u drugom setu povela 1:0, ali je zatim izgubila šest gemova u nizu i tako završila učešće na turniru koji je osvajala 2020, 2022, 2023. i 2024. godine. Naredna rivalka Ukrajinki biće ili zemljakinja Elina Svitolina ili