Vučić pripadnicima MUP: Vi ste stub države, neću dozvoliti da policija bude ponižena

U Palati Srbija održana je svečana akademija povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije ispred Palate Srbija, a svečanosti je prisustvovao i predsednik Aleksandar Vučić.

Ispred Palate Srbija, predsednik Vučić najpre je pozdravio pripadnike MUP-a, a komandant Žandarmerije pukovnik Radoslav Repac predao mu je raport. Na početku svečanosti, intonirana je himna Republike Srbije - "Bože pravde", a zatim je prikazan kratak film o pripadnicima MUP-a u Srbiji. Govoreći na samoj svečanosti, predsednik je poručio da su pripadnici policije i MUP-a stub države od Jakova Nenadovića do danas, kao i da rade jedan od najtežih poslova. Naveo je