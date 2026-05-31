Umesto alkotestiranja policiji nudio mito pa pobegao

U nastavku akcije suzbijanja korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UКP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D.

M. (1988) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita. On se sumnjiči da je upravljajući vozilom marke „audi A6, u vidno alkoholisanom stanju, odbio da se alkotestira i nudio novac policijskim službenicima koji su ga zaustavili, kako ne bi izvršili ovu službenu radnju. Nakon što su policijski službenici odbili ponuđeni novac, i naložili mu da krene u službene prostorije, on je automobilom pobegao, ali je sustignut i uhapšen.