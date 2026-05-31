Borko Radivojević o slučaju Mine Kostić: "Svako ko se bavi ovim poslom treba da bude spreman..."

Mina Kostić hospitalizovana je danas nakon što je dovedena u pratnji policije u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević! Pevačica je zadržana na daljem ispitivanju, šti je za sada poznato, a do kada će ostati još uvek se ne zna.

Ova vest šokirala je javnost, ali i Minine kolege. Harmonikaš Borko Radivojević oglasio se o o voj temi i poželelo Mini sve najbolje i brz oporavak. - Ja sam video vest, ne znam detalje. Ne znam šta da kažem. Minu znam kao vrlo dobru i korektnu koleginicu, dobrog pevača, izuzetnog čoveka. Svakom dođe u nekom trenutku neka žuta minuta, ko zna o čemu razmišlja i onda preraste u nešto tako. Ali svakako joj želim brz povratak kući - počeo je Borko za Telegraf i dodao