SAD ispalile raketu na brod koji je pokušao da probije blokadu luke: Potvrdila Centralna komanda

Američka vojska zaustavila je trgovački brod koji je pokušao da probije blokadu iranskih luka ispalivši raketu u mašinsko odeljenje, saopštila je američka Centralna komanda SAD ( CENTCOM).

U saopštenju se navodi da je teretni brod Lian Star pod zastavom Gambije ignorisao više od 20 upozorenja američkih snaga tokom noći pokušavajući da uđe u iransku luku, prenosi AP. Američki zvaničnik upoznat sa situacijom koji je želeo da ostane anoniman rekao je da je brod ostao u Omanskom zalivu, a da se američke snage se nisu ukrcale. Nakon ove akcije ukupan broj brodova koje su zaustavile američke snage dok su pokušali da probiju blokadu porastao je na šest, od