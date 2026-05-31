Velika akcija dobrovoljnog davanja krvi na Novom Beogradu: Spasite do tri života za samo 7 minuta

U okviru centralne proslave Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, koja se održava danas, u nedelju, 31. maja, na Novom Beogradu, biće organizovana i velika akcija dobrovoljnog davanja krvi.

Svi posetioci i građani koji žele da pokažu humanost i spasu nekome život, moći će da daju krv u periodu od 8.00 do 14.00 časova. Samo jedna jedinica darovane krvi može da spase čak tri ljudska života, jer se ona razlaže na komponente (eritrocite, plazmu i trombocite). Svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina, koja ima više od 50 kilograma i ispunjava osnovne zdravstvene kriterijume. Procedura je brza i bezbedna. Sam proces davanja krvi traje svega 5 do 7 minuta,
