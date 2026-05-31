"Ovaj osećaj je toliko moćan, ali nismo još završili!" MVP Vembanjama nakon izbacivanja Oklahome i plasmana u NBA finale

Košarkaši San Antonija eliminisali su branioca titule Oklahomu i plasirali se u finale plej-ofa NBA lige pobedom u gostima u sedmom meču serije rezultatom 111:103 i igraće protiv Njujorka za titulu.

Ronald Cortes / Getty images / Profimedia "Ovaj osećaj, ne mogu da ga opišem. toliko je moćan", rekao je oduševljeni Vembanjama polse meča u Oklahomi. Ako je jedan tim mogao da eliminiše doskorašnje prvake na putu do finala to su definitivnoi Spursi. U 12 ovosezonskih duela sa Tanderom Teksašani su pobedili čak osam puta! Na kraju i u ovoj najvažnijoj utakmici. Apetiti rastu. Spursi sada žele titulu na koju čekaju od 2014. "Želimo još četiri pobede. Nismo