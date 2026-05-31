Ne se plašam od ubavina: Od Belgrad do Banja Luka

Sedev vo tretiot red vo kino salata Takvud i nemav mnogu uvid vo toa što se slučuva zad mene, pa zatoa mislev deka možebi samo jas plačam kako nekoja budala, no podocna doznav deka i drugite plačele, fala bogu

Ovaj tekst možete čitati i u prevodu *** Kaj nas vo Makedonija postoi edna poznata izreka: „mnogu arno ne e na arno“. So drugi zborovi, narodnite mudreci nѐ predupreduvaat deka sekojpat koga ќe se sluči nešto ubavo, sekogaš koga ќe se čuvstvuvame dobro i sreќno, toa e znak deka nešto lošo ќe se sluči. Go razbiram ovoj strav od ubavina, sreќa i uživanje, zašto bolkata od gubenjeto na ubavinata e nepodnosliva na poseben način. Pa taka, na makedonskiot, a bi rekla i