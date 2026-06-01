Mina Kostić ima neizlečivu bolest: Ovako je pevačica govorila o teškoj dijagnozi

Mina Kostić hospitalizovana je juče nakon što je dovedena u pratnji policije u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević, pišu domaći mediji.

Pevačica je zadržana na daljem ispitivanju, što je za sada poznato, a do kada će ostati još uvek se ne zna. Inače, Mina je ranije govorila o svojim zdravstvenim problemima, kada je otkrila da ima ulcerozni kolitis, to je iznenadilo mnoge jer je ova bolest ozbiljna. Zbog toga ima bolove i grčeve u stomaku, a jedan od simptoma je i naglo mršavljenje i pad energije. "Pre intervjua sam razmišljala da li da vam pomerim jer se nisam osećala dobro. Ti simptomi su takvi da