Gimnazija "Jovan Jovanović Zmaj": Protest učenika, roditelja i nastavnika u Novom Sadu

Beta pre 52 minuta

Kolona učenika, roditelja i nastavnika Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" (Jovine gimnazije) stigla je nakon protestne šetnje novosadskim ulicama oko 19 časova na Trg slobode, gde je počeo zvanični deo protesta "Odbrana Jovine je odbrana Srbije".

Dočekalo ih je više stotina drugih građana, kao i suspendovani profesori Jovine gimnazije Marija Vasić, Rima Grujić, Jovan Travica, Danijela Grujić, Dragan Vulić i Biljana Prlina, koji su burno pozdravljeni aplauzom, javlja reporter agencije Beta.

Zvanični deo protesta počeo je himnom Srbije "Bože pravde" u izvođenju hora Jovine gimnazije kojim diriguje suspendovani profesor muzičke kulture Jovan Travica.

Više stotina učenika, roditelja i nastavnika te gimnazije i drugih građana krenulo je oko 18 časova u protestnu šetnju od zgrade Mašinske škole u Novom Sadu ka Trgu slobode, gde je Gradska kuća.

Protest se održava jer je danas istekao rok koji su roditelji i nastavnici dali nadležnima da smene direktora Gimnazije Radivoja Stojković, koga smatraju najodgovornijim za loše stanje u školi.

Na čelu kolone su nosili velike transparente "Moć je u znanju, znanje je moć" i "Ne damo profesore".

Kolonu su predvodili bajkeri "Beli zečevi", a u obezbeđenju skupa su i profesori iz novosadske inicijative Slobodan univerzitet.

(Beta, 01.06.2026)

