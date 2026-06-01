Izbori na Kosovu od velikog značaja za političku zastupljenost Srba

Beta pre 40 minuta

Kandidatkinja Srpske liste za poslanicu Jovana Radosavljević izjavila je u ponedeljak da su izbori na Kosovu i Metohiji, zakazani za 7. jun, od velikog značaja za političku zastupljenost Srba, čija je situacija "već godinama teška i nepredvidiva".

Ona je za Radio-televiziju Srbije istakla da očekuje da se borba za prava Srba na Kosovu nastavi institucionalno jer se, kako je rekla, moglo videti "šta znači kada nije tako i kada se odluke donose u njihovo ime".

Navela je da su građani umorni od čestih izbornih ciklusa, ali da je važno obezbediti svih deset zagarantovanih poslaničkih mesta namenjenih srpskoj zajednici u kosovskom parlamentu.

Ocenjujući položaj Srba na Kosovu i Metohiji, ukazala je da je situacija godinama teška i nepredvidiva, kao i da brojni problemi dodatno opterećuju svakodnevni život stanovništva.

Kao primere navela je zatvaranje ambulanti u Srbici i Obiliću, preuzimanje železničkih stanica na severu Kosova, ali i aktivnosti albanskih političkih stranaka tokom kampanje.

Istakla je da je zato važno da Srbi imaju predstavnike u institucijama i da nastave borbu političkim sredstvima.

"Videli smo šta znači kada nismo u institucijama, kako na lokalnom nivou, tako i na centralnom nivou, kada se odluke koje se tiču nas donose u naše ime i kakve to dalekosežne posledice može da ima po naše živote", rekla je Radosavljević.

Na pitanje o očekivanjima od izbora, poručila je da je cilj osvajanje svih 10 poslaničkih mesta predviđenih za srpsku zajednicu.

(beta/cmg)

(Beta, 01.06.2026)