Izbori na Kosovu od velikog značaja za političku zastupljenost Srba

Beta pre 40 minuta

Kandidatkinja Srpske liste za poslanicu Jovana Radosavljević izjavila je u ponedeljak da su izbori na Kosovu i Metohiji, zakazani za 7. jun, od velikog značaja za političku zastupljenost Srba, čija je situacija "već godinama teška i nepredvidiva".

Ona je za Radio-televiziju Srbije istakla da očekuje da se borba za prava Srba na Kosovu nastavi institucionalno jer se, kako je rekla, moglo videti "šta znači kada nije tako i kada se odluke donose u njihovo ime".

Navela je da su građani umorni od čestih izbornih ciklusa, ali da je važno obezbediti svih deset zagarantovanih poslaničkih mesta namenjenih srpskoj zajednici u kosovskom parlamentu.

Ocenjujući položaj Srba na Kosovu i Metohiji, ukazala je da je situacija godinama teška i nepredvidiva, kao i da brojni problemi dodatno opterećuju svakodnevni život stanovništva.

Kao primere navela je zatvaranje ambulanti u Srbici i Obiliću, preuzimanje železničkih stanica na severu Kosova, ali i aktivnosti albanskih političkih stranaka tokom kampanje.

Istakla je da je zato važno da Srbi imaju predstavnike u institucijama i da nastave borbu političkim sredstvima.

"Videli smo šta znači kada nismo u institucijama, kako na lokalnom nivou, tako i na centralnom nivou, kada se odluke koje se tiču nas donose u naše ime i kakve to dalekosežne posledice može da ima po naše živote", rekla je Radosavljević.

Na pitanje o očekivanjima od izbora, poručila je da je cilj osvajanje svih 10 poslaničkih mesta predviđenih za srpsku zajednicu.

(beta/cmg)

(Beta, 01.06.2026)

Povezane vesti »

Radosavljević: Cilj Srpske liste je svih 10 mesta, neophodna velika izlaznost 7. juna

Radosavljević: Cilj Srpske liste je svih 10 mesta, neophodna velika izlaznost 7. juna

RTV pre 0 minuta
Izbori na Kosovu od velikog značaja za političku zastupljenost Srba

Izbori na Kosovu od velikog značaja za političku zastupljenost Srba

Serbian News Media pre 35 minuta
Izbori na Kosovu od velikog značaja za političku zastupljenost Srba

Izbori na Kosovu od velikog značaja za političku zastupljenost Srba

Pravo u centar pre 35 minuta
Radosavljević: Cilj Srpske liste je svih 10 mesta, neophodna velika izlaznost 7. juna

Radosavljević: Cilj Srpske liste je svih 10 mesta, neophodna velika izlaznost 7. juna

Euronews pre 2 sata
Srpska lista: Cilj je osvajanje svih deset zagarantovanih mandata za Srbe

Srpska lista: Cilj je osvajanje svih deset zagarantovanih mandata za Srbe

NIN pre 2 sata
Kandidatkinja SL Jovana Radosavljević: Važno je izaći na izbore, da ne bi drugi odlučivali u naše ime

Kandidatkinja SL Jovana Radosavljević: Važno je izaći na izbore, da ne bi drugi odlučivali u naše ime

RTS pre 3 sata
Popović: Kampanja u atmosferi pritisaka na Srbe, važno da Srpska lista povrati oteti mandat

Popović: Kampanja u atmosferi pritisaka na Srbe, važno da Srpska lista povrati oteti mandat

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i MetohijaIzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

Milivojević pozvao luksemburškog regulatora da ispita prodaju ANN medija, među kojima je i N1

Milivojević pozvao luksemburškog regulatora da ispita prodaju ANN medija, među kojima je i N1

N1 Info pre 0 minuta
Vlada Srbije produžila do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata

Vlada Srbije produžila do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata

RTV pre 35 minuta
Vlada Srbije produžila zabranu izvoza nafte i naftnih derivata do 2. jula

Vlada Srbije produžila zabranu izvoza nafte i naftnih derivata do 2. jula

Insajder pre 29 minuta
Starović: Zbog spornih pitanja o granicama Hrvatska može da blokira evropski put Srbije

Starović: Zbog spornih pitanja o granicama Hrvatska može da blokira evropski put Srbije

RTV pre 25 minuta
Posebna sednica Skupštine u sredu, obraća se predsednik Federalnog Nacionalnog saveta UAE

Posebna sednica Skupštine u sredu, obraća se predsednik Federalnog Nacionalnog saveta UAE

RTV pre 59 minuta