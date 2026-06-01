Kalemegdan: Noćno zatvaranje Gornjeg grada od 3. juna

Beta pre 13 minuta

Od 3. juna uvodi se noćno zatvaranje dela kompleksa Gornjeg grada Beogradske tvrđave - Kalemegdana, najavljeno je danas.

U periodu od 00.30 do 4.30 časova biće zatvorene Sahat kapija, Kralj kapija, Defterdarova kapija i Despotova kapija, saopštilo je Javno preduzeće "Beogradska tvrđava".

Mera je uvedena radi veće bezbednosti posetilaca, zaštite kulturno-istorijskog nasleđa i sprečavanja vandalizma i drugih incidenata tokom noćnih sati.

Park Kalemegdan i Donji grad ostaju otvoreni i u tom terminu, precizira se na sajtu tog preduzeća.

(Beta, 01.06.2026)

Povezane vesti »

Noćno zatvaranje kapija Gornjeg grada Kalemegdana od 3. juna

Noćno zatvaranje kapija Gornjeg grada Kalemegdana od 3. juna

Insajder pre 3 minuta
Kalemegdanska tvrđava od 3. juna noću zatvorena za posetioce

Kalemegdanska tvrđava od 3. juna noću zatvorena za posetioce

Danas pre 13 minuta
Kalemegdanska tvrđava od 3. juna noću zatvorena za posetioce, park ostaje otvoren

Kalemegdanska tvrđava od 3. juna noću zatvorena za posetioce, park ostaje otvoren

Serbian News Media pre 13 minuta
Kalemegdanska tvrđava od 3. juna noću zatvorena za posetioce, park ostaje otvoren

Kalemegdanska tvrđava od 3. juna noću zatvorena za posetioce, park ostaje otvoren

Radio sto plus pre 13 minuta
Kalemegdanska tvrđava od 3. juna noću zatvorena za posetioce, park ostaje otvoren

Kalemegdanska tvrđava od 3. juna noću zatvorena za posetioce, park ostaje otvoren

Pravo u centar pre 13 minuta
Promena na Kalemegdanu: Kada se zatvaraju kapije Gornjeg grada Beogradske tvrđave

Promena na Kalemegdanu: Kada se zatvaraju kapije Gornjeg grada Beogradske tvrđave

Newsmax Balkans pre 4 sati
Deo Gornjeg grada Beogradske tvrđave zatvaraće se noću od 3. juna

Deo Gornjeg grada Beogradske tvrđave zatvaraće se noću od 3. juna

Euronews pre 4 sati
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

Noćno zatvaranje kapija Gornjeg grada Kalemegdana od 3. juna

Noćno zatvaranje kapija Gornjeg grada Kalemegdana od 3. juna

Insajder pre 3 minuta
Otklonjen kvar na trafostanici u Mladenovcu, građani ponovo imaju struju

Otklonjen kvar na trafostanici u Mladenovcu, građani ponovo imaju struju

Danas pre 8 minuta
Kalemegdan: Noćno zatvaranje Gornjeg grada od 3. juna

Kalemegdan: Noćno zatvaranje Gornjeg grada od 3. juna

Beta pre 13 minuta
Kalemegdanska tvrđava od 3. juna noću zatvorena za posetioce

Kalemegdanska tvrđava od 3. juna noću zatvorena za posetioce

Danas pre 13 minuta
Kalemegdanska tvrđava od 3. juna noću zatvorena za posetioce, park ostaje otvoren

Kalemegdanska tvrđava od 3. juna noću zatvorena za posetioce, park ostaje otvoren

Serbian News Media pre 13 minuta