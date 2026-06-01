Makron pozvao na brz sporazum Vašingtona i Teherana

Beta pre 5 sati

Francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) pozvao je danas na brz sporazum između Vašingtona i Teherana ocenjujući da "ništa ne opravdava veliko zaoštravanje koja je u toku" na jugu Libana.

Makron je na društvenoj mreži Iks (X) napisao da je imao telefonske razgovore sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, sultanom Omana Hajtamom bin Tarikom, predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zajedom i egipatskim predsednikom Abdel Fatahom el Sisijem o situaciji na Bliskom istoku.

Predsednik Francuske je rekao da je neophodno da se brzo postigne sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

On je ocenio da bi prioritet trebalo dati uspostavljanju prekida vatre i "neposrednom" ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, bezuslovno i u skladu sa međunarodnim pravom.

Francuski predsednik je ponovio da je njegova zemlja spremna da doprinese obnavljanju pomorskog saobraćaja putem multinacionalne misije uspostavljene sa Velikom Britanijom, da podrži razgovore o iranskom nuklearnom programu i da učestvuje u uspostavljanju regionalnog bezbednosnog okvira.

Što se tiče Libana, Makron je rekao da je "hitno potrebno da oružje utihne" i da smatra da ništa ne opravdava "veliko zaoštravanje koja se trenutno dešava na jugu zemlje".

Makron je ponovio podršku Francuske libanskim vlastima u njihovim naporima da obnove suverenitet države i teritorijalni integritet Libana.

(Beta, 01.06.2026)

Nova kriza se tiho uvlači u Evropu, a posledice mogu biti katastrofalne! Jedna od najmoćnijih zemalja u panici: "Ljudi mogu da preuzmu stvari u svoje ruke"

Izraelsko širenje u Libanu, Hezbolah uzvraća dronovima; danas hitna sednica SB UN

Zelenski: Dobili smo novi lanser "iris-t"; Kremlj upozorava EU: Prešli ste sve crvene linije

Ubedljiva pobeda laburista na Malti! Potukli nacionaliste i četvrti put osvojili najviše glasova! Robert Abela ostaje premijer ostrvske mediteranske države!

Amerikanci testirali humanoidnog robota u Ukrajini: Evo kako se mašina pokazala na frontu, ovo su glavni nedostaci

