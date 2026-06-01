Makron pozvao na brz sporazum Vašingtona i Teherana

Makron je na društvenoj mreži Iks (X) napisao da je imao telefonske razgovore sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, sultanom Omana Hajtamom bin Tarikom, predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zajedom i egipatskim predsednikom Abdel Fatahom el Sisijem o situaciji na Bliskom istoku.

Je me suis entretenu avec le Prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed Ben Salman, le Sultan d’Oman Haïtham Bin Tariq, le Président émirien Mohammed Ben Zayed et le Président égyptien Abdefattah Al Sissi. À tous, je porte le même message : il est essentiel qu’un accord…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 31, 2026

Predsednik Francuske je rekao da je neophodno da se brzo postigne sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

On je ocenio da bi prioritet trebalo dati uspostavljanju prekida vatre i "neposrednom" ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, bezuslovno i u skladu sa međunarodnim pravom.

Francuski predsednik je ponovio da je njegova zemlja spremna da doprinese obnavljanju pomorskog saobraćaja putem multinacionalne misije uspostavljene sa Velikom Britanijom, da podrži razgovore o iranskom nuklearnom programu i da učestvuje u uspostavljanju regionalnog bezbednosnog okvira.

Što se tiče Libana, Makron je rekao da je "hitno potrebno da oružje utihne" i da smatra da ništa ne opravdava "veliko zaoštravanje koja se trenutno dešava na jugu zemlje".

Makron je ponovio podršku Francuske libanskim vlastima u njihovim naporima da obnove suverenitet države i teritorijalni integritet Libana.