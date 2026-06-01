Movsesijan (PSG): Skupovi predstavnika vlasti ne mogu da prikriju pad političke podrške

Beta pre 1 sat

Potpredsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Aris Movsesijan ocenio je danas da vlast pokušava najavom velikih skupova da prikrije pad političke podrške i činjenicu da je politički legitimitet "počeo da se raspada" te da Srpske napredne stranke (SNS) zato izbegava izlazak na izbore. 

"Najavljeni skupovi SNS u Beogradu, Novom Sadu i Nišu slika su političke nestabilnosti koja traje duže vreme, a čiji je uzrok nereprezentativnost postojećeg parlamenta. Kada odnos poslanika u Skupštini ne odražava realno raspoloženje u društvu, politički konflikt se neminovno premešta van institucija", kazao je Movsesijan za list Danas.

On smatra da izlaz iz takve situacije nisu povremeni veliki skupovi, već izbori, kao jedini suštinski mehanizam provere legitimiteta vlasti i resetovanja političkog odnosa snaga.

"Skupovi mogu da posluže kao demonstracija organizacione moći, ali ne mogu da zamene izborni proces, niti da reše pitanje poverenja u institucije", naveo je Movsesijan.

Po njegovim rečima, pokušaji vlasti da kroz masovnu mobilizaciju konsoliduje podršku i neutrališe utisak pada političke podrške su uzaludni i promašeni.

Iz vrha SNS stigla je najava više skupova koji će se održati od 26. do 28. juna u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

(Beta, 01.06.2026)

