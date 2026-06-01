Protest radnika GSP zbog privatizacije, Šapiću rođendanska torta u obliku trolejbusa

Beta pre 14 minuta

Nekoliko stotina radnika Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) "Beograd", članova više sindikata i udruženja, okupilo se danas oko podne na Trgu republike zahtevajući hitno obustavljanje konkursa za javno-privatno partnerstvo za EKO linije "Strele", kao i garanciju grada Beograda da nijedna trolejbuska ili autobuska linija, na kojoj sada radi GSP, ubuduće neće biti predata privatnim prevoznicima.

Okupljeni su, uz duvanje u pištaljke i vuvuzele, otišli do Skupštine Grada Beograda gde su predali zahteve gradonačelniku Beograda Aleksandru Šapiću.

Sindikati zahtevaju i hitnu realizaciju nabavke najmanje 90 novih autonomnih trolejbusa, uz jasne finansijske garancije grada Beograda kao osnivača, kao i 300 novih autobusa koje je gradonačelnik Beograda više puta javno obećao tokom 2024. i 2025. godine, kako bi se osiguralo pouzdano, bezbedno i kvalitetno funkcionisanje svih autobuskih linija i pogona GSP.

Dodali su i zahtev da grad Beograd obustavi partnerstvo sa prevoznikom "Strela".

"Prošli put smo bili ispred Sekretarijata za saobraćaj i tom prilikom smo predali zahteve, ali nismo dobili odgovor", podsetio je predsednik Udruženja građana "Vratimo trolu 28" Davor Stupar na prethodni protest radnika i sindikata GSP održan 21. maja.

Stupar je rekao da gradskim vlastima nije problem da potpišu ugovor o partnerstvu na 20 godina sa privatnikom iz Obrenovca koji bi koštao građane Beograda 600 miliona evra, dok im je istovremeno problem da potpišu ugovor duži od godinu dana sa GSP-om.

Dodao je da je sledeći korak, ukoliko gradske vlasti ne ispune zahteve sindikata, "odlazak do samog vrha države", navodeći da će se najpre obratiti Vladi Srbije, a potom i predsedniku države.

Učesnici protesta su gradonačelniku Aleksandru Šapiću, kome je danas rođendan, doneli tortu u obliku trolejbusa i otpevali mu rođendansku pesmu.

Protest su organizovali sindikat "Centar" – GSP "Beograd", sindikat "Sloga GSP", Sindikat zaposlenih u javnom prevozu Beograd, Udruženje građana "Vratimo trolu 28" i Udruženje korisnika javnog prevoza Beograda.

(Beta, 01.06.2026)