Protest radnika GSP zbog privatizacije, Šapiću rođendanska torta u obliku trolejbusa

Beta pre 14 minuta

Nekoliko stotina radnika Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) "Beograd", članova više sindikata i udruženja, okupilo se danas oko podne na Trgu republike zahtevajući hitno obustavljanje konkursa za javno-privatno partnerstvo za EKO linije "Strele", kao i garanciju grada Beograda da nijedna trolejbuska ili autobuska linija, na kojoj sada radi GSP, ubuduće neće biti predata privatnim prevoznicima.

Okupljeni su, uz duvanje u pištaljke i vuvuzele, otišli do Skupštine Grada Beograda gde su predali zahteve gradonačelniku Beograda Aleksandru Šapiću.

Sindikati zahtevaju i hitnu realizaciju nabavke najmanje 90 novih autonomnih trolejbusa, uz jasne finansijske garancije grada Beograda kao osnivača, kao i 300 novih autobusa koje je gradonačelnik Beograda više puta javno obećao tokom 2024. i 2025. godine, kako bi se osiguralo pouzdano, bezbedno i kvalitetno funkcionisanje svih autobuskih linija i pogona GSP.

Dodali su i zahtev da grad Beograd obustavi partnerstvo sa prevoznikom "Strela".

"Prošli put smo bili ispred Sekretarijata za saobraćaj i tom prilikom smo predali zahteve, ali nismo dobili odgovor", podsetio je predsednik Udruženja građana "Vratimo trolu 28" Davor Stupar na prethodni protest radnika i sindikata GSP održan 21. maja.

Stupar je rekao da gradskim vlastima nije problem da potpišu ugovor o partnerstvu na 20 godina sa privatnikom iz Obrenovca koji bi koštao građane Beograda 600 miliona evra, dok im je istovremeno problem da potpišu ugovor duži od godinu dana sa GSP-om.

Dodao je da je sledeći korak, ukoliko gradske vlasti ne ispune zahteve sindikata, "odlazak do samog vrha države", navodeći da će se najpre obratiti Vladi Srbije, a potom i predsedniku države.

Učesnici protesta su gradonačelniku Aleksandru Šapiću, kome je danas rođendan, doneli tortu u obliku trolejbusa i otpevali mu rođendansku pesmu.

Protest su organizovali sindikat "Centar" – GSP "Beograd", sindikat "Sloga GSP", Sindikat zaposlenih u javnom prevozu Beograd, Udruženje građana "Vratimo trolu 28" i Udruženje korisnika javnog prevoza Beograda.

(Beta, 01.06.2026)

Povezane vesti »

Održan protest radnika GSP Beograd: Šapiću uručena torta u obliku trolejbusa i četiri zahteva

Održan protest radnika GSP Beograd: Šapiću uručena torta u obliku trolejbusa i četiri zahteva

Mašina pre 1 sat
Protest sindikata GSP Beograd zbog najave novih konkursa o javno-privatnom partnerstvu

Protest sindikata GSP Beograd zbog najave novih konkursa o javno-privatnom partnerstvu

Serbian News Media pre 59 minuta
Protest sindikata GSP Beograd zbog najave novih konkursa o javno-privatnom partnerstvu

Protest sindikata GSP Beograd zbog najave novih konkursa o javno-privatnom partnerstvu

Radio sto plus pre 39 minuta
Protest radnika GSP zbog privatizacije, Šapiću rođendanska torta u obliku trolejbusa

Protest radnika GSP zbog privatizacije, Šapiću rođendanska torta u obliku trolejbusa

Radio sto plus pre 9 minuta
Protest sindikata GSP Beograd zbog najave novih konkursa o javno-privatnom partnerstvu

Protest sindikata GSP Beograd zbog najave novih konkursa o javno-privatnom partnerstvu

Pravo u centar pre 58 minuta
Protest sindikata GSP Beograd zbog najave novih konkursa o javno-privatnom partnerstvu

Protest sindikata GSP Beograd zbog najave novih konkursa o javno-privatnom partnerstvu

Nova ekonomija pre 1 sat
Iz GSP-a dva poklona Šapiću za rođendan: Četiri zahteva i torta u obliku trolejbusa

Iz GSP-a dva poklona Šapiću za rođendan: Četiri zahteva i torta u obliku trolejbusa

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PrivatizacijaGSPSindikatVuvuzela

Ekonomija, najnovije vesti »

Da li nas čeka obavezno ostavljanje bakšiša gde god da odemo?

Da li nas čeka obavezno ostavljanje bakšiša gde god da odemo?

Kamatica pre 4 minuta
Hemofarm u protekle dve decenije investirao 537 miliona evra

Hemofarm u protekle dve decenije investirao 537 miliona evra

Serbian News Media pre 4 minuta
Održan protest radnika GSP Beograd: Šapiću uručena torta u obliku trolejbusa i četiri zahteva

Održan protest radnika GSP Beograd: Šapiću uručena torta u obliku trolejbusa i četiri zahteva

Mašina pre 1 sat
Evropska centralna banka: Stabilan rast potražnje domaćinstava za kreditima u evrozoni

Evropska centralna banka: Stabilan rast potražnje domaćinstava za kreditima u evrozoni

Insajder pre 29 minuta
Protest radnika GSP zbog privatizacije, Šapiću rođendanska torta u obliku trolejbusa

Protest radnika GSP zbog privatizacije, Šapiću rođendanska torta u obliku trolejbusa

Beta pre 14 minuta