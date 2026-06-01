Rektor Đokić: Univerzitet u Beogradu se nalazi među 1,9 odsto najboljih na svetu

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić saopštio je danas da se taj univerzitet nalazi među 1,9 odsto najboljih svetskih univerziteta, prema analizi "Global 2000" Centra za svetsko rangiranje univerziteta. Kako je navedeno u saopštenju, najveće globalno akademsko rangiranje stavilo je Univerzitet u Beogradu na "visoku 393. poziciju u konkurenciji od 21 291 univerziteta".

"Lista Global 2000 koju objavljuje Center for World University Ranking sačinjena je na osnovu analize više od 80 miliona podataka, i po svim kriterijumima Univerzitet u Beogradu dobio je najviše ocene. Ključni elementi na osnovu kojih je rangiranje vršeno su kvalitet obrazovanja, zapošljivost alumnista, kvalitet fakulteta i istraživački učinak", naveo je Đokić u saopštenju.

Dodao je da taj centar koji je sproveo istraživanje koristi "isključivo objektivne pokazatelje, bez oslanjanja na ankete i podatke koje dostavljaju sami univerziteti".

"U godini koja je bila posebno izazovna, zbog društvenih okolnosti i ekonomske i političke krize, Univerzitet u Beogradu je pokazao da je relevantna naučno-obrazovna institucija. Ovo je kolektivni uspeh nastavnika, istraživača, saradnika i alumnista koji su svojim radom i postignućima doprineli da već devetu godinu Univerzitet u Beogradu bude u samom svetskom vrhu obrazovnih institucija. Neki sadašnji i budući studenti pomoći će nam da i u narednim godinama taj uspeh opravdamo", saopštio je Đokić.