Tramp podelio Vučićev intervju za američki portal Breitbart njuz

Vučić je u intervjuu rekao da je Tramp u Srbiji "mnogo popularniji od bilo kog drugog lidera SAD jer je pragmatičan i racionalan".

"Vučić je rekao da je Trampova popularnost u Srbiji uoči predsedničkih izbora u SAD 2024. godine dostigla astronomske razmere, pri čemu tri četvrtine Srba vole Trampa i žele njegovu pobedu. Vučić je rekao da u Srbiji Tramp ima ubedljivo najveću podršku od bilo kog dela Evrope i da čak ni države poput Zapadne Virdžinije, Kentakija ili Luizijane ne mogu da se porede sa Trampovom naklonošću ovde", preneo je Breitbart.