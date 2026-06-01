Tramp podelio Vučićev intervju za američki portal Breitbart njuz

Beta pre 26 minuta

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) na svojoj drušvenoj mreži Trut soušal (Truth Social) podelio je intervju koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao za američki portal Breitbart njuz (Beritbart News).

Vučić je u intervjuu rekao da je Tramp u Srbiji "mnogo popularniji od bilo kog drugog lidera SAD jer je pragmatičan i racionalan".

"Vučić je rekao da je Trampova popularnost u Srbiji uoči predsedničkih izbora u SAD 2024. godine dostigla astronomske razmere, pri čemu tri četvrtine Srba vole Trampa i žele njegovu pobedu. Vučić je rekao da u Srbiji Tramp ima ubedljivo najveću podršku od bilo kog dela Evrope i da čak ni države poput Zapadne Virdžinije, Kentakija ili Luizijane ne mogu da se porede sa Trampovom naklonošću ovde", preneo je Breitbart.

(Beta, 01.06.2026)

