Vremenska prognoza za 1. jun: RHMZ najavio kišu i vetar
Beta pre 5 sati
Vreme u Srbiji će danas biti toplo i nestabilno, sa naoblačenjem, pljuskovima sa grmljavinom i vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
RHMZ je izdao upozorenje koje traje od 1. do 4. juna na pljuskove sa grmljavinom, grad i veće padavine, za područje cele Srbije.
Ujutru se očekuje naoblačenje na severu, a tokom dana i u ostatku zemlje, dok su lokalno mogući grmljavina, grad i jak vetar.
Najniža temperatura biće od 11 stepeni do 19, a najviša dnevna od 23 na severozapadu do 31 stepen na jugoistoku zemlje.
Vreme u Beogradu će danas biti toplo i nestabilno, gde se nakon sunčanog jutra pre podne očekuju oblaci, a popodne lokalni pljuskovi sa grmljavinom.
Jutarnja temperatura biće oko 19 stepeni, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
(Beta, 01.06.2026)