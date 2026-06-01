Rusija obustavlja izvoz kerozina do 30. novembra

Domaća proizvodnja pala za oko 10 odsto u maju

Ruska vlada saopštila je da zabranjuje izvoz kerozina do 30. novembra, dok se nastavljaju ukrajinski napadi na ruske rafinerije i drugu energetsku infrastrukturu. „Cilj ove odluke je da se obezbedi stabilnost domaćeg tržišta goriva“, navodi se u saopštenju vlade, prenela je ruska agencija Interfax. Rusija izvozi kerozin prvenstveno železnicom u Centralnu Aziju, uključujući Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Uzbekistan. Moskva je već ograničila izvoz benzina, ali