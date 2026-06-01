Gasprom povećao izvoz gasa u Evropu preko Turskog toka na najviši nivo do sada

U maju je izvoz tom rutom porastao za 3% na godišnjem nivou, na 1,47 milijardi kubnih metara Nakon prestanka tranzita preko Ukrajine od 2025. godine, Turski tok je jedina ruta za ruski gas ka Evropi Ruski energetski gigant Gasprom povećao je u periodu januar-maj 2026. godine izvoz gasa evropskim krakom gasovoda Turski tok za 6,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine, na 7,65 milijardi kubnih metara, što je najviši nivo za prvih pet meseci godine od početka