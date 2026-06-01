"Idem prema Sarajevu" Pevač slomljen zbog smrti žene Halida Bešlića: Odmah krenuo ka porodičnoj kući da bude uz Dina koji je izgubio oba roditelja
Sejda Bešlić je bila gotovo mesec dana hospitalizovana zbog kancera, gde je preminula.
Sin Halida i Sejde, Dino Bešlić, veoma teško podnosi gubitak i trenutno je okružen prijateljima. Pevač Osman Hadžić oglasio se nakon vesti da je umrla supruga Halida Bešlića, Sejda Bešlić. On je sa pokojnim Halidom bio veliki prijatelj, a sada je krenuo ka Sarajevu da bi njegovom sinu Dinu pružio podršku. Osman nije mogao da sakrije tugu i bol zbog gubitka, a vest o Sejdinoj smrti je tek saznao i odmah se uputio ka porodičnoj kući Bešlića. - Upravo sam saznao, pre