"Stigla mu je poruka, savio je glavu i rekao - ne mogu da te lažem..." Potresna ispovest majke Alekse Stojmenovića koji je ubijen na proslavi 18. rođendana: Napadač osuđen na samo godinu dana zatvor

Uzrok smrti bio je snažan udarac u vrat tokom tuče, što je potvrdila obdukcija, ali je sudski proces bio obeležen kontradiktornim veštačenjima i dugotrajnim odlaganjima Osumnjičeni Ognjen Petković osuđen je na samo godinu dana zatvora zbog prekvalifikacije krivičnog dela Aleksinac je 16.maja 2021. godine zanemeo kada se proslava 18. rođendana u restoranu "Oaza" pretvorila u tragediju koja je prekinula život 26-godišnjeg Alekse Stojmenovića. Stotine ljudi i